Nordica lõpetab Groningeni allhanked. Lennufirma: tegemist oli väliskliendi tellimusveoga, kus me uuele kokkuleppele ei jõudnud

„Nordica lõpetab detsembri lõpust ära kahe Groningeni liini teenindamise. Ettevõtte viimased lennud Kopenhaagenist ja Münchenist toimuvad 29. detsembril,” kirjutas kolmapäeval lennundusuudiste portaal Routes Online. Groningeni liinide allhanke lõpetamist kinnitas ka Nordica liinivõrgustiku ärijuht Märt Sibrik.

„Kõnealune leping Gröningeni tellijaga on lõppemas ning uue lepingu osas me kokkuleppele ei jõudnud,” lausus ta. Tegemist on siis Gröningeni ja Kopenhaageni ning Gröningeni ja Müncheni vaheliste lendudega, mida üks välisklient Nordicalt tellis. See on olnud osa Eesti lennufirma allhanketeenuse pakkumisest välisklientidele, millega Nordica tegeleb lisaks otseühenduste pakkumisele Tallinnast.

Kuna Nordica tõmbab uue aasta alguses ja suvest koomale oma senist liinivõrku, tekitas see küsimuse, kas ka allhankeid tahetakse õhendada. „Nordica on Tallinnast lennatavate regulaarliinide muutustest kõneledes kogu aeg selgitanud, et regulaarliinidest vabanev ressurss nii lennukite kui meeskondade näol suunatakse teenuse eksporti välisturgudel. Seega ei ole küsimus ekspordi koomale tõmbamisest asjakohane,” märkis Sibrik.