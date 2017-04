Nordica lõpetas majandusaasta 14,4 miljoni eurose kahjumiga

Käive ulatus 51 miljoni euroni, 2017. aastal plaanitakse kahjumit vähendada kuue miljoni euroni.

Riigilt saadud 40 miljoni eurose rahasüstiga tegevust alustanud riiklik lennufirma Nordica ehk Nordic Aviation Group AS avaldas eile Ärilehele, et 2015. aasta oktoobrist 2016. aasta lõpuni kestnud majandusaasta lõpetati oodatust väiksema ehk 14,4 miljoni euro suuruse kahjumiga ja müügituluks kujunes 51 miljonit eurot.

„2019. aasta on see maagiline piir, kus me plaanime nulli või väiksesse kasumisse jõuda, ja praegu liigume äriplaani järgi selle poole. 2017. aasta kahjumiks prognoosime juba kuus miljonit eurot,” ütles Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm. „Praegune kahjum tähendab, et me oleme jätkusuutlikud. Sellest umbes pooles ulatuses on tegu investeeringutega, sest lennufirmat käivitades ei investeerita ehitusse või varasse, vaid inimestesse ja oskusteabesse. Me ei saa seda kapitaliseerida. Kui saaksime, siis oleks kahjum ühekohaline,” rääkis Tamm.