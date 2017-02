Reedel kutsus majandus- ja taristuminister Kadri Simson käskkirjaga tagasi Nordic Aviation Groupi nõukogu liikme Toomas Uibo, kes soovis lahkuda nõukogust, et alustada tööd müügiosakonnas.

"Jah, põhjus on see, et ma olen nüüd igapäevaselt Nordicaga seotud ja aitan kaasa müügiosakonnas. Ma ei põgenenud uppuvalt laevalt, vaid põgenesin laeva trümmi," rääkis Uibo.

Toomas Uibo kuulus Nordica nõukogusse alates ettevõtte asutamisest 2015. aasta sügisest. 9. jaanuaril alustas ta tööd ettevõtte ärilkliendi müügijuhina. "Nõukogus muutuvad ajad loodetavasti igavamaks, sest ettevõte on oma rütmi leidnud ja nüüd on vaja igapäevaselt kaasa aidata. Ma tunnen, et ma olen ärikliendi müügijuhina ettevõttele kasulikum," sõnas ta.

Uibo esitas lahkumisavalduse majandus- ja taristuministrile 6. jaanuaril ning minister Kadri Simson allkirjastas käskkirja eelmisel reedel, kutsudes Uibo Nordic Aviation Groupi nõukogust tagasi alates 9. jaanuarist.