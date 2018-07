Nordica on kasvanud kõigi aegade suurimaks Eesti lennufirmaks. Teise kvartali numbrid olid head

Eesti lennufirma Nordica reisijate arv oli 2018. aasta teises kvartalis tõusuteel. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes lendas kodumaise lennufirmaga üle 36% rohkem reisijaid. Kevad-suvine lennuperiood algas ettevõttele hästi, avati kaks uut suvehooaja sihtkohta ja üks aastaringne liin.

Kokku vedas Nordica teises kvartalis üle 190 000 reisija ning poolaastas üle 315 000 reisija. Nordica esimese kuue kuu turuosa Tallinna lennujaamas oli keskmiselt üle 26 protsendi, mis teeb Nordicast kohaliku turu suurima vedaja. Juunikuus oli lendude regulaarsus pea 99 protsenti, teise kvartali keskmine punktuaalsus üle 78 protsendi ja regulaarsus 96,5 protsenti.

„Suviste lendude täituvus on väga hea. Uued suveliinid Makedooniasse ja Rumeeniasse on võitnud eestlaste seas suure populaarsuse. Väga hästi on vastu võetud ka aprillis avatud Kopenhaageni liin," ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Nordica on kahe tegevusaasta jooksul kasvanud arvestatavaks regionaallennufirmaks ja 18 lennuki käitajana on ta Eesti kõigi aegade suurim lennuettevõte. Nordica ekspordib edukalt lennuteenuseid nii Rootsi, Taani, Poola kui ka Hollandisse ning annab tööd pea 450 lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.