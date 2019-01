Nordica ostab liinivõrgu koomale tõmbamisele vaatamata veel ühe lennuki

Tema sõnul sobivad kohalik kapital ja kohalik lennufirma endiselt hästi kokku. „Meievaheline koostöö näitab võimekust rahastada ka kallimaid ja ebatavalisemaid varasid, leides kliendile sobivaima lahenduse,“ kommenteeris LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas oma äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS.

Nordica juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul pakub tänane turusituatsioon huvitavaid võimalusi oma teenuste ekspordimahte suurendada. „Kui Tallinnas on hetkel pakkumine suurem kui nõudlus, siis on meil mõistlik olla seal, kus me saame oma äri kasumlikult kasvatada. TVH võlakirjade emissioon on heaks näiteks investorite usust meie plaanide jätkusuutlikkusse,“ lisas Saarpuu.

Võrdväärne seniste lennukitega

Omandatud õhusõiduki näol on tegemist Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja hästi hooldatud lennukiga, mis on võrdväärne seni Nordica lennukipargis olevate lennukitega. Eesti lennufirma jätkab sama lennukitüübi strateegiat, et maksimeerida lennukipargi kuluefektiivset käitamist.

Varasemalt on TVH teostanud eduka võlakirjaemissiooni 2017. aastal, mil väärtpabereid emiteeriti 25 miljoni euro väärtuses, mille abil omandati toona kaks CRJ900 tüüpi lennukit.

Rahvuslik lennufirma Nordica andis möödunud aasta viimastel kuudel teada nii regulaarliinide kui suviste sihtkohtade koomale tõmbamisest. Lennufirma juhid põhjendasid sammu sellega, et ei pea pakkuma ühendusi, mis on majanduslikult kahjulikud. Ka ütles lennufirma juba siis, et tahab rohkem keskenduda allhanke pakkumisele.

Nordica ja LOTi ühise tütarfirma Regional Jeti juht Jan Palmér rääkis möödunud sügisel, et nad on saanud mitu allhanke lepingut, millest kõige tähtsam on suur leping SAS-iga. "Me tahaksime pakkuda samasugust lendude teenindamist ka Lufthansale, Austria Airlinesile, Brussels Airlinesile," sõnas ta.

Küll aga möönas Palmér, et kõik see, et väikest ja alustavat firmat tunnustatakse, võtab aega ja selleks peab usaldust kasvatama. "Võtame just osa ühest sellisest hankest, millega Lufthansa endale partnerit otsib, ja oleme seal pääsenud n-ö shortlist’i," kirjeldas ta sügisel.

Loe veel

Uue lennukiga kasvab Nordica lennukipark 20 lennukini. Lennufirma kinnitusel jääb neist seitse sel suvel teenindama Tallinnast algavaid lende.