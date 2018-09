Nordica Regional Jet tegi eksootilise avalennu

Nordica reaktiivlennuk CRJ900 lendab Stockholmist Gällivaresse vahemaandumisega Arvidsjauris järgmiselt: esmaspäevast reedeni kaks korda päevas väljumisega kell 9.15 ja kell 19.15 ning pühapäeviti kord päevas väljumisajaga kell 20.30. Tagasi Stockholmi väljuvad lennud Gällivarest vahemaandumisega Arvidsjauris järgmiselt: esmaspäevast reedeni kaks korda päevas väljumisega kell 6 hommikul ja kell 15 pealelõunal; pühapäeviti väljub lend suunal Arvidsjaur–Stockholm kell 15. Laupäeviti lende ei toimu.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on Eesti lennuettevõtte üks olulisi ärisuundi olnud eksporditeenuste pakkumine välisriikides. „Eesti-suuruses riigis peab iga siin paikneva lennuettevõtte koduturg olema vähemalt terve Euroopa. Kui veel 15 aastat tagasi sai lennundust arendada Eesti-keskselt, siis tänapäeval on see tunduvalt keerulisem ja üks hea lahendus on eksportida oma teenuseid välisriikidesse. Eile avatud liin Rootsis on selle ärisuuna elluviimise hea näide,“ lausus Uibo.

Seotud lood: Nordica tütarfirma võitis hanke ja hakkab Rootsi linnade vahel lendama

Uibo lisas, et nüüd saavad eestlased lennata mugavalt oma lennufirmaga Rootsi Lapimaale, kus talviti on alati tagatud lumi ja ilusad suusarajad nii murdmaa- kui ka mäesuusaharrastajatele. Gällivare suusakeskuses Dundret on korraldatud maailmakarikavõistlusi ning see on lemmiktreeningpaik paljude riikide suusakoondistele.

Eile avatud Rootsi siseliini hankeleping kehtib 2019. aasta oktoobrini.