Nordica reisijate arv püstitab rekordeid, kuid iga neljas lend hilineb üle 15 minuti

Lennufirma Nordica reisijate arv püstitas juulis uue reisijate arvu rekordi: kokku teenindati 65 215 reisijat ehk aastatagusega võrreldes kasvas reisijate arv 50,2 protsenti.

Ettevõtte teatel on Nordica reisijate osakaalult 27,8 protsendilise turuosaga Tallinnast väljuvate lendude arvestuses suurim vedaja. Kokku sooritas Nordica juulis 1098 lendu. Lendude toimumise protsent oli 99,1 ja 77 protsenti neist väljusid 15 minutilise täpsusega. See tähendab, et iga neljas Nordica lend hilineb rohkem kui veerand tundi.

Graafikus püsimise kehvemat tulemust põhjendas ettevõtte turunduse- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sellega, et suvisel tipphooajal kasvab lendude arv Euroopas võrreldes talvise liiklusega kuni kolmekordseks. „See aga paneb väga suure töökoormuse maapealsetele teenindusüksustele, mistõttu oleme pidanud mitmetes välisjaamades ootama nii kütust, kui ka pagasikäitlust planeeritust oluliselt kauem. Harvad pole ka juhtumid kus õhuruum on lennuliiklusest ülekoormatud ja stardiluba tuleb hilinemisega. See kõik halvendab kõrghooajal paljude lennufirmade statistikat täpsuse osas ,” selgitas ta.

Nordica populaarsemad sihtkohad olid juulis Varssavi, München ja Stockholm. Uibo sõnul on suve tulemused Nordicale väga positiivsed. “Lisaks kasvavale reisijavoole oluliste sõlmjaamade vahel on eestimaalased nautimas nii Adria mere äärseid linnasid Spliti ja Rijekat, kui ka Lõuna-Prantsusmaa Nice’i. Oleme vajadusel suurendamas ka istekohtade arvu nendesse sihtkohtadesse”, lisas Uibo.