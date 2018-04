Nordica: Rootsi keskkonnamaks lisab piletihinnale 6 eurot

Toomas Uibo Foto: Rauno Volmar

On tõsi, et Rootsi on sellise maksu kehtestanud ja see mõjutab piletihindasid kõikide lennufirmade lendudele, kes opereerivad Rootsi lennujaamadest, kommenteeris Rootsi lennunduse uut, nn keskkonnamaksu Nordica turundusjuht Toomas Uibo.