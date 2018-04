Nordica: Rootsi keskkonnamaks mõjutab ka meid

Toomas Uibo Foto: Rauno Volmar

On tõsi, et Rootsi on sellise maksu kehtestanud ja see mõjutab piletihindasid kõikide lennufirmade lendudele, kes opereerivad Rootsi lennujaamadest, kommenteeris Rootsi uut maksu Nordica turundusjuht Toomas Uibo.