Nordica tütarfirma võitis hanke ja hakkab Rootsi linnade vahel lendama

Nordica tütarfirma Regional Jet, kes osutab lennuteenust nii emafirmale kui ka mitmele teisele kliendile, võitis hanke Rootsi siseliini teenindamiseks. Tegemist on riiklikult toetatud lennuühendusega Stockholmi, Gällivare ja Arvidsjauri linna vahel ning sõlmitud hankeleping kehtib 2019. aasta oktoobrini.

Lennuühendus nimetatud liinil katkes selle aasta maikuu lõpus kohaliku lennuettevõtte Nextjeti pankroti tõttu. Rootsi liiklusamet kuulutas välja kiirkorras menetletava hanke, mille võitis Eesti lennuettevõte. Kõnealusel liinil hakkab lendama Nordica 88–90-kohaline CRJ900 reaktiivlennuk.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on Eesti ettevõttel selle liini teenindamisel varasemaid kogemusi. „Pakkusime juba 2016. aastal Nextjetile samal liinil allhanketeenust ja meil on seetõttu hea ülevaade osutatava teenuse kulubaasist. Julgen öelda, et Eesti lennufirma jaoks on tegemist väga positiivse sündmusega ning me oleme saavutatud kokkuleppega igati rahul,” lausus Uibo.

Eesti lennufirma Nordica on natuke vähem kui kolme tegevusaasta jooksul kasvanud piirkonna arvestatavaks regionaallennufirmaks, kes käitab juba 19 lennukit, ja on seega Eesti läbi aegade suurim lennuettevõte. Nordica ekspordib edukalt lennuteenuseid nii Rootsi, Taani, Poola kui ka Hollandisse ning annab tööd rohkem kui 450 lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.