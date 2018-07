Nordical oli hea aasta: jõuti kasumisse ja ka reisijate arv kasvas tublisti

Nordica teine majandusaasta oli ettevõttele edukas - kuigi 2017. aastaks prognoositi lennufirmale umbes 6 miljoni euro suurust kahjumit, suudeti teenida ligi 0,9 miljonit eurot kasumit. Sellisele heale tulemusele pani aluse 68-protsendiline reisijate arvu kasv.

Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees Jaan Tamm ütles, et 2017. aastat iseloomustavad planeeritust hoogsam kasv ja oluliselt paranenud majandustulemused. „Soovin veel kord tänada eelkõige meie reisijaid, kes on uskunud oma lennufirmasse ja tänu kellele saame täna seda positiivset uudist jagada. Uue lennufirma ülesehitamine ei ole olnud lihtne ja oma inimeste toetus on siin kriitilise tähtsusega. Suur tänu usalduse eest,“ lisas Tamm.

Eesti lennufirma alustas 2017. aastat 6 lennukiga. 12 kuu jooksul lisandus ettevõtte lennukiparki 10 lennukit. See tegi Nordicast Põhja-Euroopa ühe kõige kiiremini kasvava lennuettevõtte. Aasta jooksul avati Tallinnast uued lennuliinid Peterburi, Hamburgi ja Göteborgi ning Nordica lennusihtkohtade arv suurenes 15-lt 18-le.