Nordicast lahkus veel üks juhtkonna liige, asemele tuli Estonian Airi endine juht Jan Palmer

Sven Kukemelk sõnas Ärilehele napilt lahkumist kommenteerides, et Nordica uuel juhil Hannes Saarpuul on võimalik komplekteerida oma meeskond, kellega edasi minna. Kukemelk ise lõi aga täpselt samal päeval kui Nordicast lahkus, oma nõustamisettevõtte koos kolme endise ja praeguse Nordica töötajaga. Osaühingu NA Advisory asutajateks on veel endine finantsjuht Ahto Pärl, ning ka hetkel Nordicas töötavad Kristel Penu ja Anton Õnnik.

"Näeme võimalust pakkuda konsultatsiooniteenust lennunduses ja erinevates ärivaldkondades laiemalt," kommenteeris Kukemelk. Ta rõhutas, et ettevõtte nimes sisalduv NA ei oma seost Nordic Aviationiga.

Huvitava vangerdusena juhib nüüd aga Nordica tütarfirmat Regional Jeti (ehk lennundusgrupi kõige tähtsamat osa, mis tegeleb lendude käitamisega ja millest 49% kuulub Poola lennufirmale LOT-ile) endine Estonian Airi juht Jan Palmer.

Palmer on Nordicas olnud pidevalt tegev, küll aga rohkem ettevõttevälise nõustajana. Pärast Jaan Tamme lahkumist Nordica küll pigem eitas Palmeri juhiks saamise võimalust grupi tasandil, ent äriregistri andmetel on Palmer siiski Regional Jeti juhtkonda kaasatud.

Kukemelk oli Regional Jeti tegevjuht aastatel 2016-2017 ning 2016. aastast praeguseni Nordic Aviation Groupi äriarenduse juht.