Nördinud lugeja: tavajärjekorras on sama hästi kui võimatu praamile saada

Delfile kirjutas anonüümsust palunud saareelanik, kelle sõnul ei arvesta parvlaevade operaator TS Laevad saarlaste huvidega, kes peavad käima mandril ka seda pikalt ette planeerimata ja piletit broneerimata. Lugeja sõnul on probleemiks just broneeritud piletite suur osakaal, mistõttu sisuliselt ei pääsegi tavajärjekorras laevale.

"Täna selgus, et mul on vaja kiirelt Pärnus käia. Hommikul praamile, Pärnust tagasi sõites juba eeldasime, et jäämegi esimesest praamist maha. Reedene päev ju. Hommikul enam broneeringuid saada ei olnud. Nii läks. Saime kaile ja kui tuli järgmine laev, jäime ka sellest maja ja järgmisele pandi 100 autot broneeringuid ja 20 tavareast. Jäime jälle maha.

Kas see on normaalne, et müüakse 83% broneeringuid? Seega saarlasena kiirreise mandrile teha on suhteliselt mõttetu, sest praamid on välja müüdud ja tavajärjekorras seista on mõttetu ajaraisk," kirjutab lugeja.

TS Laevad saatis talle ka vastuse, milles rõhutab, et riigifirma on teenindanud kuue kuuga rohkem reisijaid kui kunagi varem ning müübki rohkem kohti ette kui seda tegi eelmine operaator Väinamere Liinid. "Saartele sõitjaid on juba iseenesest rohkem kui varem. Lisaks müüb TS Laevad eelmüügist rohkem kohti ette kui seda tegi eelmine operaator ( üldjuhul 70 %). Nii, et ainuke hea soovitus on, et palun edaspidi soetage e-pilet ette. Veel paar päeva tagasi oli neid saada."

Samuti lükkas TS Laevad ümber protsendi numbri, öeldes lihtsalt, et sõidukite suurused on erinevad ja seepärast mahub ka erinev arv sõidukeid laevale. Laevad pannakse täis.

Sellest vastusest ma loen välja, et bronnide % ei olegi paigas ja tehakse nii nagu suvatsetakse. Mina saare elanikuna aga leian, et selline asi ei ole ok. Isegi 70% bronne on liiga palju.

See aga lugejat ei lohutanud. "Mulle saare elanikuna öeldakse, et kui sa broneeringut ei saa, siis ära sõida. Aga üleeile ma veel ei teadnud, et ma pean täna sõitma."

