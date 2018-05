Nõrgenev Rootsi kroon hoiab Eestit pinges

Puitmajatootjad kinnitavad, et krooni nõrgenemine mõjutab nende kasumlikkust ja muudab hinnaläbirääkimised keeruliseks, kirjutab Äripäev.

Eesti tehasest väljuva maja hind ei ole küll muutunud, kuid Rootsi kliendile on see valuutakursi muutuse tõttu võrreldes aastatagusega 7 protsendi võrra kallim. „See toob kaasa oluliselt keerulisemad hinnaläbirääkimised ning surve majatootjatele kasumimarginaalide vähendamiseks,“ rääkis Eesti Puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil.

„Krooni niivõrd kiire nõrgenemise mõju on äärmiselt negatiivne, kuna mõjutab otseselt ettevõtete kasumlikkust,“ rääkis Kivil. Ta lisas, et Rootsi on Eesti puitmajasektori jaoks üks olulisim ning viimastel aastatel ka kõige kiiremini kasvanud turg.

Loe pikemalt Äripäevast.