Nõrk nael pigistab: staarkokk Gordon Ramsey pidi palkama erilise meeskonna

Kuulus kokk Gordon Ramsey palkas spetsialistidest meeskonna, kes hakkab tegelema hinnaläbirääkimistega, et võidelda aina kasvavate toorainehindadega, kirjutab The Guardian.

Michelini-tähega restoranide pidaja, kes peab teiste seas Londonis Savoy Grilli ja Petrust on mures, et toiduainete hinnad on tõusmas viimase kolme aasta kiiremas tempos. Naela kurss on nimelt väga nõrk.

Ramsey ettevõte on palganud meeskonna, kes suudaks hindu alla rääkida. Ta on mures ka töökäte üle, sest inimeste leidmine võib pärast Brexitit olla peavalu. Lisaks valutab ta südant üldise majandusolukorra pärast.

Meeskond hakkab tarnijatega pidama pingelisi läbirääkimisi, et gruppi kuuluva 31 restorani jaoks hindu alla rääkida. Enne seda tegid restoranid oste eraldi.

Ramsey ei soovi seda, et kasvaks hind klientide jaoks.

Restoranidele on toiduainete hindade tõus olnud karm, samamoodi kodumajapidamistele.