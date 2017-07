Norman Aas: ettevõtte suurenedes suureneb ka korruptsioonirisk

Justiitsministeeriumi kantsler ja endine peaprokurör Norman Aas suundub septembrist tööle advokaadibüroosse, et aidata ettevõtete omanikel kõrvaldada korrumpeerunud juhatusi.

Kuivõrd saate advokaaditöös oma kogemusi ja kontakte rakendada?

Sisuliselt minu senine töö juuravaldkonnas jätkub. Peale juhitöö kantslerina ja peaprokurörina on mu eriala olnud karistusõigus, sealhulgas majandus- ja ametialaste kuritegude uurimine. Seega tean, milleni võib viia see, kui ettevõtjad ei näe teatud ohte või ei maanda neid õigel ajal. Riigi sekkumine on siin alati tagantjärele tegevus. Teatud riske oleks võimalik ja tark maandada enne.