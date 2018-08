Norra hotelliketi juht: lisaks Porto Francole võivad meie hotellid tulla mujalegi Eestisse

Norra Bergeni ettevõte on laienduskursil ja võtnud suuna ka Norrast välja.

„Meile meeldivad linnad, kus käivad turistid ja kus on ka ärikliendid,“ lausus Eivind Hjulstad. „Linn peab olema piisavalt suur, et sinna meie hotellikontseptsioon sobiks. Kui me näiteks liiguks sedasi Norra väiksematesse linnadesse, siis sinna me ei sobiks.“

Esimene pääsuke Norrast välja laienemisel on hotell Tallinnas. Samuti käivad aktiivsed hotelliäri võimaluste otsingud Helsingis. Ka Vilnius oleks huvitav, kuid Riia mitte niiväga. Kindlasti pole nad valmis laienema mittedemokraatlikesse riikidesse, kus puudub turumajandus.

Samas on nad valmis ka sobiva kinnisvara olemas olul Pärnus hotelli avama ja miks mitte ka mujal Eestis.

Citybox hotell on odavapoolne hotell, kuid see ei tähenda, et hotellitoad oleksid mingid väikesed uberikud, mis tooks kaasa väiksema hinna. Need saavad olema täiesti kaasaaegsed Skandinaavia disainiga ruumid.

“Meie hotellitoad on täissuuruses ja sama head kui Tallinna olemas olevad viie tärni hotellitoad,“ rääkis Martin Smith-Sivertson. „Meie konkurendid pole teised säästuhotellid, vaid ikka nelja- ja viietärnihotellid.“

“Hotell on maksimaalselt automatiseeritud, seetõttu vajame poole vähem töötajaid kui tavaline hotell,“ märkis ta.