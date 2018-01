Norra juhib elektri- ja hübriidautode võidukäiku

Norras ületasid mullu uute autode registreerimisel elektri- ja hübriidmootoriga autod bensiini- ja diiselmootoriga autosid, kirjutab Reuters.

Elektri ja hübriidautode osakaal registreeritud uutest autodest ulatus 52 protsendini, teatas Norra teedeamet OFV. Mullu li nende osa 40 protsenti.

„Keegi pole Norrale elektriautode osas lähedal,“ ütles OFV juht Oeyvind Solberg. Thorsen, „Esmakordselt on meil fossiilseid kütust kasutavate autode turuosa alla poole.“

Elektriautode võidukäigu põhjuseks on helded soodustused. Elektriautod on mitmetest maksudest, sealhulgas teemaksust vabastatud, parkimine on tasuta ja laaditav elekter samuti. Et pea kogu Norras toodetud elekter on hüdroenergia, vähendab see õhusaastet ja vähendab kliimamuutuse mõju.

Mullu oli rahvusvahelise energeetikaagentuuri IEA andmetel Norra elektriautode müügis eespool sellistest maadest nagu näiteks Holland, Rootsi, Hiina, Prantsusmaa ja Suurbritannia.

IEA on statistikast välja visanud hübriidautod, mille elektrimootor on väike. Selles arvestuses oli mullu Norras uute elektriautode osa 39 protsenti võrreldes 2016. aasta 29 protsendiga. Teisel kohal oli Holland 6,4 protsendiga.

„Muutus on toimunud kiiremini kui me arvasime,“ ütles Thorsen. „Maailma suured autotootjad teevad oma sõnul täispanuse mittefossiilsete mootoritega autode tootmisele.“

Vaid elektrimootoriga autode müük kasvas Norras 16 protsendilt mullu 21 protsendini. Diiselmootoriga autode müük kukkus mullu 31 protsendilt 23 protsendini. Mõned Norra piirkonnad on kehtestanud diiselmootoriga autodele kõrgemad teemaksud kui bensiinimootoriga autodele.