Norra kinnisvaraettevõtja astus skandaalse digiraha firma tõttu sihtasutuse Aitan Lapsi juhatusest tagasi

Eesti-Norra kaubanduskoja auesimees, kinnisvaraettevõtja Paal Juul Aschjem teatas, et astus eelmisel nädalal ajakirjanduses avaldatud digiraha äri puudutava artikli tõttu SA Aitan Lapsi juhatusest tagasi.

„Seoses eelmisel nädalal Äripäevas ja Delfis avaldatud artiklitega soovin teatada, et olen tagasi astunud SA Aitan Lapsi juhatusest, kus olen olnud alates selle asutamisest 2009. aastal.

2011. aastast, mil fond aktiivselt tegutsemist alustas, oleme koos partneritega pakkunud vähekindlustatud lastele kultuurielamusi, võimaldanud teatri- ja muuseumikülastusi tuhandetele koolilastele, varustanud Eesti haiglate lasteosakonnad eritellimusel valmistatud liikuvate raamatukogudega ning toetanud keskkonnaõpetust lasteaedades. Mul on hea meel, et olen saanud nii olulisele heategevusorganisatsioonile nõu ja jõuga abiks olla.

Arvestades minu isikuga seotud meediakajastusi ja nende võimalikku negatiivset mõju sihtasutuse edasisele tööle, otsustasin 10. märtsil SA Aitan lapsi juhatusest omal soovil tagasi astuda. Selle sammuga soovin kaitsta Sihtasutuse Aitan Lapsi aastatega ehitatud head mainet ja tagada, et ka edaspidi saaksid Eesti lapsed kultuurielamusi nautida,“ teatas Aschjem.

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Tallinna südames lükatakse käima järjekordset üleilmset hullutavat digiraha äri, mille kontseptsiooni üllatuslik autor on Norras põhja kõrbenud ja nime vahetanud endine võrkturunduse ärimees ja maksupettur. Tuure koguva äri omanik on aga Eesti-Norra kaubanduskoja auesimees, kinnisvaraettevõtja ning heategevusfondi Aitan Lapsi juht Paal Juul Aschjem.

