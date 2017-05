Norra miljardär ehitab maailma vingeima uurimislaeva: "Annan teenitud rahast lõviosa ühiskonnale tagasi"

Norra üks rikkamaid mehi Kjell Inge Røkke ehitab tipptasemel uurimislaevaks sisustatud superjahi. "Ma annan ühiskonnale tagasi lõviosa sellest, mis ma teeninud olen. See laev on osa sellest," rääkis Røkke Norra ajalehele Aftenposten.

Nime all REV (Research Expedition Vessel - uurimisekspeditsioonilaev) Norra firmas Vard ehitatav laev on 181,6 meetrit pikk ja varustatud tipptehnikaga. Laeval on auditoorium, laboratooriumid, angaarid mehitatud miniallveelaevale ja mehitamata veesõidukile, sisemine vettelaskmisala ehk moonpool jpm. Laeva varustusse kuuluvad ka 6000 meetri pikkuse fiibertrossiga ja 20 tonnise tõstejõuga kraana ja 3 km sügavusele ulatuv pelaagiline traal. Lisaks tulevad laevale kohad teisaldatavate laborite tarbeks.

Superjahi kere ehitatakse Vardi Tulcea dokis Rumeenias, pukseeritakse seejärel Norrasse Vardi Bratvaagi dokki ning viimistletakse ja sisustatakse. Laev peaks tulema kasutusele aastal 2020.

Kuni sadat inimest majutava laeva kasutus on mõtteliselt jagatud kolmeks: üks kolmandik mereuuringuid, üks kolmandik rendilaevana ekspeditsioonidel ning kolmandiku jagu erareisidel, millest saadav sissetulek peaks aitama katta mereuuringute kulutusi. Laev kuulub Røkke perefirmale Rosellinis Four-10 ja Røkke Aftenpostenile öeldu kohaselt ei kavatse ta selle laevaga ühtki krooni teenida.

Väljaanne Yachtharbour.com märgib, et REV on sisuliselt maailma suurim superjaht, ületades pikkuselt kahe meetri võrra senise maailma pikima superjahi Azzami ning kogumahult senise mahukaima Dilbari.

Kuid laeva üks kõige unikaalsem omadus on, et see püüab merest plastikjäätmeid ning põletab neid ilma kahjulikke aineid eritamata. Røkke plaanide kohaselt on laev võimeline töötlema viis tonni plastjäätmeid ööpäevas. "Hakkame eksperimenteerima plastiku merest välja püüdmisega," rääkis Røkke Aftenpostenile.

Røkke sõnul on ta laeva plaanidega töötanud juba aastaid, kuid konkreetseks läks asi aasta tagasi. Laeva ehitatakse koostöös ülemaailmse loooduskaitseorganisatsiooni WWF Norra osakonnaga.

"Meri on andnud mulle palju võimalusi, olen talle selle eest tänulik," ütles Røkke. Kalurina alustanud mees on praegu kontserni Aker ASA suuromanik ja president. Forbes hindas tema varandust viimati 2,5 miljardile eurole.

Kjell Inge Rokke 2007. aastal USA ekspresidendile Bill Clintonile oma traalerit näitamas. Foto: Kyrre Lien, Scanpix