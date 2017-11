Norra miljardär sai purjus peaga sõitmise eest väga kopsaka trahvi, aga tal siiski vedas

Katharina G. Andresen on teada olevalt Norra rikkaim inimene. Pärast seda kui tema isa andis talle 2007. aastal 42-protsendilise osaluse enda investeerimisfirmas. Hiljuti sai rikkur tunda seda, mida jõukas olemine tähendab liiklusreegleid rikkudes.

Andresen tabati Oslos purjus peaga autoroolist ning kuna Norras on progressiivne trahvisüsteem, siis mida rikkam sa oled, seda rohkem pead sa maksma. Seda vaadatakse siis sissetuleku pealt. Andresenile tähendas see 250 000 norra krooni ehk 30 400 dollarilist trahvi.

Lisaks sellele, et Andresen on Norra rikkaim inimene on ta esindatud ka maailma nooremate miljardäride tabeli esiosas. See kõik viitab, et sellise „suure" rahatrahvi tasumine on talle nohu. Samas pääses ta Norra ajalehe Finansaviseni info kohaselt hullemast. Trahv oleks võinud olla väga palju soolasem. Oslo linnakohus tegi märke, et kui trahv oleks tehtud tema varade pealt, mitte sissetulekut arvestades, siis oleks see tõusnud 40 miljoni krooni ehk 4,9 miljoni dollarini. Kuna aga Andreseni vara „ei ole talle veel dividende toonud" siis pääses ta sellest, et neid oleks ka trahvi määramisel arvestatud. Kohus arvutas trahvisumma siiski tema rikkust, mitte sisstulekut, aga dividende arvestada ei saanud.

Andresenile ei lõppenud asi siiski sellega. Lisaks ei tohi ta autorooli istuda 13 kuu jooksul.