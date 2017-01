Norra meedias on nimetatud laenupakkumised saanud ka nimeks halal-laenud viidates araabiakeelsele sõnale, mis tähendab islamiusu kohaselt lubatud tegevusi või asju, vahendas err.ee The Localit.

Storebrand tegi hiljuti "eetiliste laenude" jaoks ka eraldi veebilehe, kus antakse ülevaade kodulaenudest, mille pealt ei tule intressi maksta.

Panga hinnangul tahavad nad reaalsuses testida ideed pakkuda oma kodu soovivatele moslemitele intressivabu laenuvõimalusi.

Traditsiooniliste islamiusu reeglite kohaselt ei tohi raha laenamise pealt intressi või tasu võtta.

"Me soovisime välja uurida, kas on olemas ka muud võimalust hinnatõusu ajal kinnisvaraturule siseneda. Toode võib meeldida noortele, äsja hariduse omandanutele või inimestele, kes ei saa võtta tavapärast kodulaenu oma usuliste veendumuste tõttu," kirjutatakse Storebrandi veebilehel.

Nädala jooksul võttis pangaga nimetatud laenu asjus ühendust umbes 300 huvilist ning Storebrand asus nüüd hindama, milline võiks lõplik teenus kaasaegsel turul välja näha. Samuti ollakse ühenduses Suurbritannia ja Malaisia finantsekspertidega, kes soovivad Norra kolleege finantstoote väljatöötamisel aidata.

Veebilehel antakse mõista, et intressi maksmise asemel maksaksid uue kodu soetanud inimesed kinnisvara eest üüritasu kuni hetkeni, mil nad on panga hinnangul juba nimetatud kinnisvara omanikeks saanud.

Panga kommunikatsioonijuht Bjorn Erik Sættem tunnistas, et Storebrand on saanud ka mõningal määral negatiivset tagasisidet klientidelt, kes on teatanud, et nad halal-laenu algatuse tõttu edaspidi panga klientideks olemast.