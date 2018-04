Norra parimat aktsiafondi vedasid üles kalapanused

Taas on Norra parima tootlusega aktsiafond Forte Tronder, kuna fond kasvatas panuseid kalakasvatusettevõtte aktsiatesse.

Aastad pole vennad. Läinud aastal oli fondi tootlus kõigest üks protsent, kuid 2016. aastal 51 protsenti.

Norra kalakasvatajate aktsiatel on tänavu hoog sees, kuna lõhehinnad tõusevad ning ettevõtted saavad paremini hakkama kulude piiramisega. 2017 oli kalakasvatajatele halb aasta, sest lõhe odavnes ja kulud kasvasid.

„Me suhtume ikka positiivselt kalakasvatajatesse,“ ütles fondi portfellihaldur Morten Schwartz Bloombergile. „Lõhe on kõvasti kallimaks läinud ja seda paljudele üllatuslikult.“

Fondi juhitakse Trondheimist ning nende eesmärk on investeerida võimalikult palju kohalikesse ettevõtetesse. Tänavu on senine fondi tootlus 12 protsenti.

Fond ise on väike. Fondi maht on vaid umbes 500 miljonit Norra krooni ehk umbes 52 miljonit eurot. Fondi mahust moodustavad kalatööstuse aktsiad umbes 28 protsenti. Suuremad panused on Norway Royal Salmon ja SelMar.

Schwartz juhib ka laiemalt Norra aktsiatesse investeerivat fondi Forte Norge. See fond ostis hiljuti üsna põhjast Norsk Hydro aktsiaid, kui alumiiniumi hind oli kukkunud.

„Aktsia hind lihtsalt reageeris üle,“ lausus ta. „Kukkumine oli sügav sest alumiiniumi hind langes. Me arvasime, et see turumüra väheneb.“