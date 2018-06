Norrakate lennufirma avab sügisest Tallinnast teise lennuliini ja pakub soodsaid pileteid

File photo of a Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 in the air near Oslo Airport

Lennufirma Norwegian lendab hetkel Tallinna ja Oslo vahet ning avab sügisest uue liini Tallinna ja Stockholmi vahel. See tähendab, et Rootsi pealinna vahet lendab siis kolm lennufirmat - Nordica, Scandinavian Airlines (SAS) ja lisaks ka Norwegian. Saab näha, kas niivõrd tihe konkurents ka hindu alla lööb või mõni lennufirmadest liini sulgeb.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe kinnitas, et Norwegian alustab 30. oktoobrist lendamist kolm korda nädalas Tallinnast Stockholmi, Arlanda lennujaama.

Nordica ja SAS-i liinid on suunatud pigem ärireisijatele, sest mõlemad lendavad sel liinil mitu korda päevas. Norwegiani hõredam graafik ja madalad hinnad viitavad pigem turistidele suunatud liinile.

"Meil on hea meel, et Norwegian Eestis oma kohaolu suurendab ja teise liini avab ja näitab, et lennundusturul on veel kasvuruumi. Antud liin on selgelt suunatud pigem turistidele," kinnitas Pärgmäe.