Norras on eluasemehindade langus süvenenud

Norra pealinnas Oslos kukkusid mullu eluasemete hinnad 6,2 protsenti.

Norras sai ka detsembris eluasemehindade langus jätku, mis süvendas kartust, et see võib lüüa majanduskasvu rööbastelt, kirjutas Bloomberg.

Real Estate Norway, Eiendomsverdi ja Finn.no uuringu kohaselt langesid detsembris Norras sesoonselt korrigeeritult eluasemete hinnad pool protsenti. Kogu Norras langesid eluasemete hinnad aastaga aasta jooksul 2,1 protsenti, kusjuures Oslos 6,2 protsenti.

Kiire eluasemehindade ja eluasemelaenude kasvu järel keeras viimastel kuudel kinnisvaraturg end ringi, kukutades Norra krooni kõigi aegade madalama taseme lähedale.

Kinnisvaraturg hakkas jahtuma pärast seda kui 2017. aasta alguses karmistati laenustandardeid.

„Meie arvates on nii Oslos kui kogu Norras eluasemehindadel kukkumisruumi, sest müümata eluasemete jääk on jätkuvalt suur,“ ütles Sveska Handelsbankeni Oslos töötav vanemökonomist Halfdan Fenwick Grangard. „Samas ei jaga me vaadet, et üldiselt on eluasemeturul ees pikemaajaline langus. Me ootame, et eluasemehinnad teevad lähikvartalitel põhja.“

OECD hoiatas detsembrikuises analüüsis, et Norra peaks valmistuma võimalikuks eluasemeturu languseks. Krediidireitinguagentuur Moody's teatas, et Norra eluasemeturg paistab võrreldavatelt hinnatasemelt kõige ülepingutatum 20 areneva riigi seas.

Norra keskpank paistab seni olevat eluasemeturu arengute suhtes külma kõhuga. Keskpanga juht Oystein Olsen ütles detsembris, et nemad näevad eluasemeturul pehmet maandumist. Keskpank vihjas 14. detsembri istungil, et intressitõus võib tulla oodatust kiiremini ehk juba 2018. aasta lõpuks.