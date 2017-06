Nortal kaasas võlakirjadega laienemiseks 15 miljonit eurot

Rahvusvahelise tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõte Nortal sai investoritelt võlakirju emiteerides 15 mijonit eurot, mida ettevõte kasutab kasvu finantseerimiseks ning olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.

Võlakirjad on 5-protsendise intressimäära ning 5-aastase tähtajaga, teatas ettevõte.

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul näitas võlakirjaemissioon, et usaldus ettevõtte suhtes on väga kõrge. Olles võlakirjaturul uustulnukas, on Alamäe sõnul Nortali eesmärk kasvatada investorite hulgas usaldust ja näidata, et ettevõte peab antud lubatustest kinni.

“Soovime viia meie teenused uutele turgudele Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, laiendada jalajälge Ameerikas ning teistel turgudel, kus me juba tegutseme,” lisas Alamäe.

Emiteeritud võlakirjad on nimiväärtusega 100 000 eurot, 5-aastase tähtaja ja 5-protsendilise intressimääraga, mida makstakse välja poole aasta tagant. Võlakirjaemissiooni korraldas Evli Bank, märkimist viis läbi Redgate Capital.

Nortali tegevuskasum (EBITDA) kasvas 2016. aastal 30 protsenti 5,2 miljoni euroni. Ettevõtte konsolideeritud käive oli 2016. aastal 43,5 miljonit eurot.