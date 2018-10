Nortal ostis USA-s pilvetehnoloogia ettevõtte

Nortal LLC presidendi ja grupi juhatuse liikme Oleg Shvaikovsky sõnul on Dev9 USA kontekstis küll võrdlemisi väike ettevõte, kuid suure potentsiaaliga tipptegija pilveteenuste ja suurandmete vallas.

„Näeme kasvupotentsiaali USA-s nii Dev9 põhiäris ehk pilveteenustes kui ka selle kombineerimises meie teiste olemasolevate teenustega ning pikaajalise kogemusega digitaalsete teenuste arendamisel ja keeruliste, laia mõjuga reformide läbiviimisel nii Euroopas kui ka Lähis-Idas,“ lisas Shvaikovsky.

Dev9-i klientide hulka kuuluvad mõned maailma tuntuimad ettevõtted tehnoloogia, meedia ja meelelahutuse, jaekaubanduse, turismitööstuse, tervishoiu ja telekommunikatsiooni valdkonnas. „Tegu on Fortune 500 listi ettevõtetega, kellega koostöö on tõeline kvaliteedimärk,“ lisas Shvaikovsky.

Pilveteenused on Shvaikovsky sõnul suure tulevikupotentsiaaliga ning üha kasvava tähtsusega erinevates valdkondades, mängides olulist rolli nii asjade interneti (IoT), virtuaalreaalsuse kui ka tehisintellekti arengus.

USA on pilveteenuste vaieldamatu liider ja innovatsiooni vedur, millele annavad hoogu globaalsed suurtegijad nagu Google ja Amazon. Meie eesmärk on tuua see kompetents Dev9 abiga Euroopasse ja Põhjamaadesse, lisas Shvaikovsky.

Dev9-i kaasasutaja ja juhatuse esimees Matt Munsoni sõnul on ettevõte viimase kaheksa tegevusaastaga kokku pannud ekspertide tiimi, kes pakub maailmatasemel tarkvaraarendust ning pilveteenuseid, tegeledes keeruliste tehnoloogiliste initsiatiividega. „Tänu Nortali globaalsele haardele ja arendustiimidele ning ekspertteadmistele erinevates ärivaldkondades on Dev9-i tiimidel võimalik teenindada kliente nüüdsest ööpäevaringselt, pakkudes kõrgetasemelisi terviklahendusi.“