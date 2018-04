Nortali juht: kas Eesti on tõesti selline unelmate sihtkoht, kust peab välistööjõudu kepiga tagasi peksma?

Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe rääkis Tööandjate keskliidu aastakonverentsil, kuidas Eesti peaks hakkama lahendama töökäte puuduse probleemi.

"Inimesed küsivad, miks me siin jaurame, kui majanduskasv oli eelmisel aastal 5%, aga tööturul hõivatute vähenemise probleem ei ole ainult ärimeeste, vaid kogu ühiskonna probleem. Küsimus on selles, kas me suudame 20 aasta pärast üleval pidada täisväärtuslikku iseseisvat riiki," rääkis Alamäe.

"Vaatame korra suuri numbreid: meil on täna tööturul 645 000 inimest, kes igaüks toodavad 34 000 eurot lisaväärtust, mis moodustab kokku ligi 22 miljardi suuruse SKP. Uuringud näitavad, et aastaks 2026 on meil 60 000-100 000 kätepaari vähem. Nii ta lihstalt on. Mis siis juhtub? Produktiivsus küll tõuseb iga aastaga, aga töökäte languse tõttu jääb meie SKP 2026. aastaks samaks. Kui me võtame jurue veel inflatsiooni ja sisemise surve riigi kulude kasvuks, siis see on väga hirmutav pilt," rääkis ta.

Lahendusena pakkus Alamäe välja kolm võimalust: peatada töötavate inimeste arvu languse. "Kuid see tähendab, et me toome sisse ligi 60 000-80 000 võõrtöölist. Vaadates ühiskonna tänast suhtumist, siis me pole selleks valmis," nentis ta.

Teiseks variant oleks tõsta hüppeliselt inimeste produktiivsust. "See tähendab investeeringuid, kuid kui vaadata ettevõtete aruandeid, siis on näha, et 6% kasumist on muutunud tööjõukuludeks. Ehk ettevõtete kasumlikkus on kogupildis vähenenud ja laenukoormus kasvanud. See tähendab, et ettevõtete investeerimisvõimekus on piiripeal."

"Kolmas variant on see, et meie majanduse jaoks hakkavad tööle inimesed teistes riikides. Ehk me suudame kokku osta tükke teiste riikide majandusest ja konsulideerida nende loodud lisandväärtus siia ning sellest riiki üleval pidada," ütles ta.

Peaksime lõpetama töökäte peale ninakirtsutamise