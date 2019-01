Notarid tegid 29 miljoni eest toiminguid. Kui palju maksab üks toiming keskmiselt?

Samal ajal kui notari ametitoimingute koguarv Eestis möödunud aastal 2,3% võrra kasvas, vähenes toimingute arv kümnes piirkonnas. Suurim langus tehingute arvus toimus Võrus (ligi 13%) ja Raplas (ligi 12%), samuti toimus oluline langus Jõgeval ja Lääne-Virumaal, kus toimingute arv vähenes ligikaudu 7%.

Kinnisvaratehingute arv vähenes koguni üheteistkümnes piirkonnas. Üleriigiliselt tõestasid notarid 2211 kinnisvaratehingut vähem - 2018. aastal oli notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute koguarv 72 008, 2017. aastal 74 219. Enim vähenes kinnisvaratehingute arv Jõgevamaal - ligi veerandi võrra.

„Kinnisvaraturg on rahunemas ja seda kinnitab ka mõõdukas langus kinnisvaratehingutes," tõdes Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. „Samas ei saaks öelda, et tööd on vähe - isegi kui mitmes piirkonnas on toimingute hulk vähenenud, siis üldpildis kasvas toimingute koguarv pea 7000 võrra. Suurema osa toimingute arvu kasvust andsid pigem tehnilisema sisuga toimingud. Näiteks registriseisu tõendeid ja registriväljatrükke kinnitati 42% ning apostille väljastati ligi 30% rohkem," lisas ta.

Toimingute arv kasvas vaid viies piirkonnas