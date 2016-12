Poliitikud möönavad, et olukorras, kus mitmed notariaalsed toimingud on kohustuslikud, vajab arutamist valdkonna läbipaistvuse suurendamine.

Äripäev kirjutas kolmapäeval, et Eesti riik nuumab notareid, nii et kõik kinnisvara ostu-müügitehingud tuleb kohustuslikus korras notariaalselt kinnitada, tasud selle eest on kõrged ja notarite teenitav tulu seejuures salastatud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et palus seepeale ministeeriumil notarite üldkäibe avalikustamise küsimust põhjalikumalt hinnata ja kujundab seisukoha pärast tulemuse selgumist jaanuaris.

Riigikogu õiguskomisjoni liikmed Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Toomas Vitsut (Keskerakond) möönsid, et notarite tegevuse läbipaistvuse suurendamine on arutelu küsimus.