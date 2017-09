Nõuded vene rahale muutuvad järjest karmimaks

Üha karmimaks muutuvad reeglid rahapesu tõkestamiseks pidurdavad siinsesse ärikinnisvarasse Vene kapitali investeerimist, mis on seni moodustanud tehingutest kolmandiku, kirjutab Äripäev.

Catella Corporate Finance'i juht Aavo Kokk rääkis Äripäeva raadiosaates „Kinnisvaratund", et kinnisvarainvesteeringuid mõjutab tänavu kõige rohkem see, et pangad on sunnitud võtma teistsuguse hoiaku endise Nõukogude Liidu päritolu raha suhtes.

Eelkõige Venemaa investorite kapitali paigutava ettevõtte Zenith Family Office partner Kristel Meos ütles, et teema on praegu väga aktuaalne. Meos kirjeldas, et karmistunud reeglite tõttu on erinevatel osapooltel kohustus kinnitada ja tõendada vajadusel väljapoole, et nad saavad oma kliendi varade päritolust aru kuni lõpliku eraisikust kasusaajani.

„Kui varem arvati, et rahapesu kontrollijaks on ainult pangad, siis praegu on selleks kõik teenuse või toote tarbijaga kokku puutujad - nii notarid, finantsnõustajad, juristid, müügitehingutel näiteks kinnisvara müüjad."

