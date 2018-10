Nõueteks miljoneid eraldanud Tallinna Vesi pole taotlusi saanud

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas sel nädalal mitte menetleda Tallinna Vee kaebust Eesti riigiga peetud tariifivaidluse ja riigikohtu otsuse suhtes, kirjutab ERR Uudised.

Kaebus on seotud tariifivaidlusega, mille osas langetas riigikohus lõpliku, veefirma jaoks ebasoodsa otsuse mullu 12. detsembril.

Juba pärast riigikohtu otsust teatas konkurentsiamet, et nüüd on tarbijail võimalik vee-ettevõttele nõudeid esitada. Ka omanike keskliit teatas toona, et asub nõudeid koguma.

Tallinna Vesi kinnitas, et tänase seisuga pole ettevõte ühtki nõuet saanud.

Tallinna Vesi möönab, et riigikohtu otsus oli lõplik, mistõttu esitati konkurentsiametile tariifitaotlus juba tänavu veebruaris, mille kinnitamise protsess jätkuvalt kestab.

"Kuni uue tariifi kinnitamiseni kehtib senine, külmutatud tariif ja enne uue vee hinna kinnitamist on ennatlik rääkida mistahes kompensatsioonist tarbijatele," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Eliis Vennik.

Konkurentsiameti juht Märt Ots ütles, et tariifitaotluse kinnitamist on takistanud põhjalik analüüs. Vahepeal on ka ettevõte esitanud täiendavaid andmeid.

"Loodan, et lähiajal saame otsuse teha. Kahjuks ei saa täpsemaid andmeid anda, sest tegu on börisettevõttega ja nemad teevad teate, kui otsus on tulnud," märkis Ots.