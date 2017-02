Eesti Energia nõukogu tellitud analüüs: õlitehast ehitati kahjuliku lepinguga ja selgus isegi võimalik altkäemaksukahtlus.



Juhatuselt pole võimalik tekitatud kahju välja nõuda, sest kõik teod on seaduste järgi aegunud.



Positiivsena möönab analüüs, et õlitehas võib kõigest hoolimata siiski kasumlikuks kujuneda.

Eesti Energia majas nimetatakse Advokaadibüroolt Varul 2016. aastal õlitehase Enefit280 ehitamise kohta tellitud õigusarvamust „heidutusdokumendiks”. See nimetus ei ole juhuslik ega nali, vaid teadlik märguanne, et eelmise juhatuse tööst on nii mõndagi ebameeldivat teada saadud.