Nõustaja: Tesla 2,6 miljardiline preemia Elon Muskile on liiga kallis

USAs saab aktsionäride üldkoosolekul hääletada koha peale minnes või esindajate kaudu hääletades. Viimast liiki hääletamise nõustaja soovitab Tesla aktsionäridel hääletada Tesla ettepaneku vastu, kirjutab Bloomberg.

Tesla aktsionärid peaksid hääletama Elon Muskile 2,6 miljardi dollarilise preemia maksmise vastu, soovitas Glass Lewis & Co. Ettevõte tahab suure motivatsioonipaketiga siduda Elon Muski ettevõtte külge.

Motivatsioonipaketi näol saaks Elon Musk veel 12 protsenti Tesla aktsiatest, mis on liiga kallis ja vähendaks investorite osalust ettevõttes, teatas Glass Lewis & Co. Ettevõte korraldab 21. märtsil erakorralise aktsionäride üldkoosoleku, kus Tesla vajab motivatsioonipaketi jõustamiseks enamuse heakskiitu.

Paketi toetajad kiidavad, et motivatsioonipakett saadaks signaali, et 46-aastane Musk jääb Teslasse. Teised on tõstatanud küsimuse, et kas nii suur kompensatsioonipakett on ikka Muskile motiveeriv, kes on juba miljardär ja kellele kuulub 20 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Glass Lewis'e kundede seas on enam kui 1300 institutsioonilist investorit kogu maailmas. Nendeks on fondivalitsejad, kindlustusseltsid ja pangad. 2016. aastal soovitas ettevõte aktsionäridel hääletada Tesla poolt SolarCity ülevõtmise vastu, kuna tegemist olevat päikesepaneelitootja päästeplaaniga. Invesorid kiitsid tehingu heaks.

Loe veel

Tesla pakkus jaanuaris välja, et Muskile võiks anda ostuoptsiooni kuni 20,3 miljoni aktsia ostmiseks tingimustel, et ettevõtte turuväärtus kasvab vähemalt 650 miljardi dollarini ja võrdväärselt agressiivsed käibe- ja kasumieesmärgid täidetakse. Kui need eesmärgid täidetaks, muutuks Tesla maailma suurimaks ettevõtteks ja tema juht ehk planeedi rikkaimaks inimeseks.