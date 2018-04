Nullide mäng: Deutsche Bank tegi rahaülekandega suure apsu

Saksamaa suurimal pangal Deutsche Bankil juhtus märtsis rutiinse makse juures viga – nulle sai summa lõppu liiga palju. Sestap kanti ühe ülekandega valesti 28 miljardit eurot.

Sündmus toimus nädalal enne lihavõttepühi kui pank tegi igapäevast makset tagatiste ümberhindluse tagajärjel. Summa oli kaugelt suurem kui vajaminev summa ja see maandus Deutsche Banki kontol Eurexi kliiringkeskuses.

Viga avastati kiiresti ja pank ei kandnud mingisugust rahalist kahju. Kuid see episood tõstatab uued kahtlused selle kohta kuidas pank juhib riske ja kontrollib protsesse, kirjutab Bloomberg.

„Viga avastati minutitega,“ ütles Deutsche Banki pressiesindaja Charlie Oliver. „Me kontrollime hoolikalt miks see viga juhtus ja võtame ette samme, et see ei korduks.“