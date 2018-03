Numismaatikutel on põhjust vaadata Leedu poole. Sel aastal antakse välja maailma esimene krüptoraha-meenemünt

krüptorahad Foto: Scanpix/ AFP

Eile teatas Leedu keskpank, et nad lasevad mündikogujatele sel aastal välja krüptoraha-meenemündi. Münt on mõeldud vaid kollektsionääridele. Digimünte ei lasta välja eesmärgiga lasta need ringlusesse ning neid ei saa kasutada ametliku maksevahendina.