Nurmiko juht: kogu aiand on kaetud põlengu gaaside ja tolmuga

„Laohooned ja üks kasvuhoone suurusega 5000 ruutmeetrit ei hävinud, aga on kahjustustega," ütles Ungerson Harju Elule.

„Ülejäänud aiand on rivist väljas, kuna kahjustatud on gaasivarustus, elektrikaablid, katlamaja ei tööta ja automaatikakaablid. Kogu aiand on kaetud põlengu gaaside ja tolmuga," loetles ta ja lisas, et kasvuhoonetes olid sügisel istutatud ja sõbrapäevaks planeeritud tulbid sees.

1. jaanuaril kell 0.18 sai häirekeskus teate tulekahjust Saku vallas Juuliku külas. Päästjate saabudes põles Juuliku teel Nurmiko aianduskeskuse kasvuhoonete kompleks, euroalused ja plastikkastid. Kasvuhoonete kõrval asus tööstushoone, millele tule leviku päästjad ära hoidsid.

Kustutustöid raskendas tugev tuul. Päästetööd lõppesid 1. jaanuari hommikul kell 9.51.