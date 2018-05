Nurmiko Türi lillelaadal ei osale. Laat on rohkem väikemüüjatele

Türi lillelaada viimane päev Foto: Kenno Soo

Viimastel aastatel on olnud nõudlus Nurmiko aiandis kasvatatud lillede järele kõrge ja see võib olla tingitud üldisest tarbimise kasvust või sellest, et meie lilled on väga kvaliteetsed, rääkis Nurmiko omanik Jaak Ungerson.