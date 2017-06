Nutikas viis vara kasvatada: krüptorahaga teenimise üks vähem räägitud võimalusi

Paraku võib bitcoine vahetades suurt tulu teenida vaid siis, kui ostsid seda krüptoraha aastaid tagasi. Täna teeb see uusi rekordeid. Investorid on leidnud aga väga huvitava mooduse, kuidas bitcoinidega hangeldamiselt teenida. Sellega on seotud politsei, kirjutab Celebrity Networth.

Kui bitcoine kasutatakse illegaalsetel eesmärkidel, siis need konfiskeeritakse digitaalselt. Kui juhtum lahendatud saab, siis müüb politsei bitcoinud oksjonil maha. Suurim selline reid leidis aset seoses online-turu Silk Road juhtumiga. Pärast seda on toimunud neli suurt politsei poolt korraldatud oksjonit. Võitjad on hiljem teeninud väga olulist tulu.

Eeldades, et oskjonilt bitcoine ostnud ei teinud oma vara reaalseks rahaks enne viimase aja võimsaid kursse, on nende kasumid väga võimsad. Riskikapitalist Tim Draper oli esimene suur võtja. Ta ostis 2014. aasta juunis 30 000 bitcoini 19,4 miljoni dollari ees. Täna oleks need väärt üle 71 miljoni dollari. Netokasum enam kui 52 miljonit.

2014. aasta detsembris ostis ivestor Barry Silbert 48 000 bitconi 18,1 miljoni dollariga. Kolm aastat hiljem on see väärt 115,1 miljonit dollarit. Teada on teisigi juhtumeid, kus kasumid on ulatunud kümnetesse miljonitesse.

Tavaliselt jõuavad politseioksjonil hinnad turuhinnale lähedale või isegi ületavad seda veidi. Eelpool toodud numbrid aga näitavad, et suurt tulu võib teenida sellegipoolest. Vaja on vaid veidi kannatlikkust.