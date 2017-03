Nutiküllastus? Telefonide müük veebruaris oli viie aasta madalaim

Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel müüdi Eesti jaemüügis veebruarikuus 6,8 miljoni euro eest 24 700 mobiiltelefoni, mis on 13,6% vähem kui jaanuaris ja 2,6% vähem kui mullu samal perioodil.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul on veebruar mobiiltelefonide müügilt viimaste aastate kõige tagasihoidlikum ning sellel on mitu põhjust. „Eelmisel aastal soetas keskmiselt iga kolmas eestlane endale uue mobiiltelefoni. Kuna soetatavad telefonid on üha hinnalisemad ja vastupidavamad siis tarbija ei kipu nii kiirelt telefoni välja vahetama. Lisaks on turul nutiküllastus, pakkumises on palju väga häid telefone, kuid mudelid ei eristu märkimisväärselt,“ selgitas Seema.

Seema sõnul on inimesed praegu pigem Samsungi, Sony, Huawei ja Apple’i uute lipulaevade ootuses, mis on kuuldavasti tehniliselt väga innovaatilised. Eeldatavasti algab tema sõnul tänavune nutitelefonide õige müügihooaeg aprillis, kui poelettidele jõuavad esimesed uued tippmudelid.

Veebruaris Eesti jaeturul müüdud mobiilidest olid GfK statistika järgi 85% nutitelefonid, kokku müüdi 21 000 nuti- ja 3700 nuputelefoni. Tele2-s olid Seema sõnul populaarsemaid Apple’i ja Samsungi mudelid, mis moodustasid pea 50% kõigist müüdud mobiilidest.