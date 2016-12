Nokia kaebas Apple'i kohtuse 40 tehnoloogiapatendi rikkumise pärast kokku 11 erinevas riigis.

Nokia on alustanud kohtuvaidlusi 11 erinevas riigis, sest Apple'i tooted

on väidetavalt rikkunud 40 Nokia patenti, kirjutas Bloomberg.

40 rikutud patenti puudutavad näiteks ekraane, tarkvara, antenne, kiibiseadmeid ja video kodeerimist. Nokia on pöördunud õiguse saamiseks kohtutesse Saksamaal, Soomes, Suurbritannias, Itaalias, Rootsis, Hispaanias, Hollandis, Prantsusmaal, Hong Kongis, Jaapanis ja USA-s.

"Apple allkirjastas 2011. aastal litsentsi, mis lubas kasutada teatud pantente Nokia portfellist, kuid peale seda on firma tagasi lükanud Nokia litsentsipakkumised teiste patendeeritud leiutiste osas, mida kasutavad mitmed Apple'i seaded," teatas Nokia.

Apple'i esindajate sõnul on Nokia keeldunud oma patentide litsenseerimisest mõistlikul kujul. "See on kaitsetaktika, et raha välja pressida. Nad kohaldavad autoritasu määra Apple'i oma leiutiste osas, millel pole Nokiaga midagi pistmist," teatas Apple.