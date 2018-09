Nüüd võid saada ERIALi kliendiks ka postkontorites

Ost

Müük

Ehitus

Krediidiandmine

Väikelaen

Laenud auto tagatisel

Laenud kinnisvara tagatisel

Transpordivahendite liising

Eluasemelaen

Faktooring

Hea võimalus saada lisatulu

Tänapäeval võib hoiuse avada või saada laenu mitte ainult pangas, vaid ka teistes usaldusväärsetes finantsasutustes, kes pakuvad soodsamaid tingimusi. Eesti kapitalil põhinev hoiu-laenuühistu ERIAL pakub finantsteenuseid inimestele ja ettevõtetele, kes on huvitatud oma rahaliste vahendite säilitamisest ning suurendamisest, aga ka laenudest. Oleme valmis pakkuma oma klientidele paindlikke tingimusi ja kõige ahvatlevamaid hoiuste ja laenude intressimäärasid Eesti turul.

Hoiu-laenuühistu ERIAL klienditeeninduse esindused

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

Usaldusväärsed kõrge intressiga hoiused

Hoiu-laenuühistu ERIAL pakub kõige kõrgemat tähtajalise hoiuse intressimäära Eestis, mis võrdub 12% aastas. See sai võimalikuks tänu finants- ja investeerimisstrateegiale ning tasakaalustatud riskianalüüsi ja -hindamise süsteemile. ERIAL pakub nelja tüüpi hoiuseid ja kliendid valivad ise kõige sobivama.

Pikaajaline hoius – 12% aastas

– 12% aastas Kogumishoius – 11% aastas

– 11% aastas Tähtajaline hoius – 10% aastas

– 10% aastas Investeerimishoius – 9% aastas

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

ERIALi välja antud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted:

kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);

tähtajaline hoius tagatisena;

kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;

sõiduki registerpant;

era- või juriidilise isiku käendus;

muud aktsepteeritavad tagatised.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Loe veel

Jah, see on just nimelt nii – ERIAL on uut tüüpi hoiu-laenuühistu. Eesti riik on maailmas tuntud oma infotehnoloogialahenduste poolest. Just seepärast iseloomustatakse Eestit e-riigina. ERIAL püüab järgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. Erinevalt kõigist tuntud hoiu-laenuühistute töö põhimõtetest saab ERIALi teenuseid nüüd kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel internetis mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu.

Seega, ERIALi kõiki teenuseid ja finantstooteid võib saada kodust lahkumata veebilehelt www.erial.ee, kasutades ID-kaarti või mobiil-IDd. Edaspidi on kõik uued teenused ja finantstooted, mida ERIAL planeerib pakkuda, elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu klientidele kohe kättesaadavad. Tuletame meelde, et juurdepääsuks kõigile meie teenustele peab olema hoiu-laenuühistu liige. Selleks on vaja läbida lihtne registreerimisprotseduur veebilehel www.erial.ee või ühes meie filiaalidest.

Kuidas saada kliendiks ja astuda ühingu liikmeks?

ERIALi kliendiks võib saada:

esinduses;

veebilehel;

postkontoris.

ERIALi liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.

Samm 1. Registreerimine. Seda saab teha veebilehel www.erial.ee või meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.

Esinduste aadressid:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt);

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt

Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine. Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine. Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.