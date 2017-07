Nuutmann: City24 tahavad osta teisedki

Eesti Meedia juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul on kinnisvaraportaali City24 ostuks veel pikk maa minna, sest ostuhuvilisi on peale Eesti Meedia teisigi, kirjutab ERRi uudisteportaal. Lepingu allkirjastamise järel vajab tehing konkurentsiameti luba, sest Eesti Meediale kuulub ka turu suurim, kv.ee kinnisvaraportaal. Koondumisteate esitamiseni ametile võib minna veel kuni paar kuud.

Kuu aega tagasi City24 ostukavatsusest teada andnud kv.ee-d juba omav Eesti Meedia ei ole konkurentsiametile siiani koondumisteadet esitanud, sest kontserni juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul on kosilasi peale nende teisigi, mistõttu läheb ostulepingu vormistamiseni veel jupp aega, mis on koondumistaotluse esitamise eelduseks.

"Me ei ole ainsad võimalikud ostjad, seetõttu lepingul allkirja veel pole," selgitas Nuutmann ERR.ee-le. "Me oleme väga kaugel veel tehingust. Läbirääkimised käivad, protsess on oluliselt komplitseeritum kui tavaliselt, sest me oleme otsesed konkurendid praegu turul. Loodame jõuda augusti-septembri jooksul tehinguni."

Ostutehinguga saaks lõpuni minna pärast konkurentsiameti väljastatud luba.

