Nuutmann: lahkumine Eesti Meediast pole seotud majandustulemustega

"Kindlasti mitte. Meil sellist arusaama ettevõtte omaniku Margus Linnamäega pole," kinnitas Nuutmann ERR-ile. Küll aga möönis, et meediaturul on olukord keeruline ja sellest ei ole ta saladust teinud.

"Teleturul on väga keeruline, sest turul on selgelt liiga vähe raha, et nii palju telejaamu opereerida, kui meil Eestis praegu on," märkis Nuutmann. Ta lisas, et selgelt teeb siin ka rahvusringhääling kommertsjaamade elu raskemaks, sest konkureerib meelelahutuses ja kommertsspordi valdkonnas.

Nuutmann ütles, et hakkab jaanuarist tegema analoogset tööd sellega, mida ta teeb meediakontserni juhtimise kõrvalt juba praegu. "Olen juba täna mitmes Margus Linnamäe ehk UP Investi ettevõtete nõukogudes: Apollo kauplused, kohvikud, restoranid, kinod. Neid asju ei ole paralleelselt võimalik teha," rääkis ta.

1. jaanuarist lahkub UP Investi juhatusest Kristjan Vilosius. UP Investi juhatus saab olema kolmeliikmeline ning sinna kuuluvad ka Marko Virkebau ja juhatuse esimehena Margus Linnamäe. Lähiajal alustab Eesti Meedia juhatuse uue esimehe otsimist.