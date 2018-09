Obama Helsingis: ei ole ühtegi probleemi, mida inimkond ei suuda lahendada - juba sellepärast, et oleme ise need tekitanud

"Ma olen nii elevil, siin on märksa uhkem, kui ma ette kujutasin," alustas Ameerika endine president Helsingis toimunud ärifoorumil. Ta meenutas, et eelmine kord, kui ta Helsingisse sattus, oli kell 3 hommikul ja ta lennuk tegi vahemaandumise, kuna vajas kütet.

Vestlus USA 44. presidendiga algas küsimusega, kuidas tänapäevases maailmas, kus juhid on väga keskendunud lühiajalistele eesmärkidele, oleks võimalik need asendada pigem pikaajalistega. Obama nentis, et tänased tehnoloogilised muutused on tekitanud inimeste hulgas palju hirmu ning on hulk neid, kes on asunud kas selle vastu võitlema.

Maailm on polariseerunud

"On inimesi, kes tahavad ehitada müüre," lausus USA president. Kuigi demokraatlikes ühiskondades on debati pidamiseks teatud reeglid, on tänapäeval näha, kuidas teatud inimesed arvavad, et nad on paremad kui teised. "Nende retoorika kõlab, et kõik on hästi seni, kui te kuulate mind, mitte ei järgi "neid teisi"," kirjeldas Obama.

Obama märkis, et teda teeb näiteks murelikuks, mis on juhtunud viimastel aastatel Ungaris ja Poolas, kuidas on demokraatia arengus pigem taandareng toimunud. "Kuidas panna juhid pikaajalistele eesmärkidele mõtlema? Juhid tavaliselt reageerivad stiimulitele - nii äri- kui poliitilised juhid," leidis endine riigiijuht.

Vastates küsimusele, kuidas tehnoloogiliste muutustega paremini kaasa minna, tõi ta näiteks Facebooki. Obama sõnul saab sotsiaalmeedia võrgustike ehitamise kaudu luua midagi positiivset, aga ka aidata kaasa poliitilisele polariseerumisele ning vihakõne suuremale levikule. "Sekkugem sellesse ja aidakem seda probleemi lahendada," käis Obama välja.