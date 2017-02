President Barack Obama esimesele ametijärgsele raamatule pakutakse 20 miljoni dollarilist ettemaksu, mis ületaks kõikide eelkäijate memuaaride hinnad.

Barack Obama pikk puhkus peale kahte presidendi ametiaega lõppes eelmisel nädalal. Peale kaheksa-aastast tööpõlve on oodata raamatut esimese mustanahalise Ameerika presidendi sulest ning eksperdid arvavad, et kompensatsioon raamatu eest tuleb hiiglaslik, vahendas Celebrity Net Worth.

Hinnanguliselt võib Obama saada oma esimese ametiaja-järgse memuaari ettemaksuks enam kui 20 miljonit dollarit. IMC Partnerite juhi Esther Newbergi sõnul ületavad Obama raamatu müüginumbrid arvatavasti kõikide eelnevate presidentide memuaarid. "Mitte ainult selle tõttu, et ta oli esimene mustanahaline president, vaid ka sellepärast, et inimesed teavad, et Obama oskab kirjutada," ütles Newberg.

President George W. Bush sai oma 2010. aastal ilmunud raamatu eest 7 miljonit dollarit ja Bill Clinton 2001. aastal 15 miljonit dollarit ettemaksu. Princeton'i ülikooli ajaloolase Julian Zelizeri sõnul ületab Obama raamatu müük kindlasti eelkäijate oma.