Odav hind kasvatab USAs tohutuid teraviljamägesid

Järjestikused head vilja-aastad on viinud kokkuostuhinnad nii alla, et USA farmerid koguvad vilja pigem tohutuisse mägedesse kui müüvad.

Viljamäed kõrguvad põllumajandusosariikides lennuväljadel, parkimisplatsidel ja põldudel, vahendab Reuters. Agentuur toob näiteks Iowa osariigi farmeri Karl Foxi, kes on üsna otseselt vilja sisse uppumas.

Fox ei soovi müüa praeguse üliodava kokkuostuhinnaga ning on ladude täitudes kuhjanud ülejäänud saagi lihtsalt kõrgesse hunnikusse ja katnud kangaga. Pigem on ta nõus riskima ilmastikukahjuga kui maksma kallist ladustamistasu mujal.

"Nii teevad vaesed inimesed," ütles 28 aastat maad harinud Fox agentuurile. "Sa teed, mida tegema pead."

Üle maailma, Iowa osariigist Hiinani, on nisu ja maisi laovarud rekordkõrgel tasemel, teatas Reuters. USA põllumajandusministeeriumi hinnangul on globaalsed nisu-, riisi-, maisi- ja sojavarud enne järgmist saaki 671 miljonit tonni. Selline teraviljakogus on piisav, et katta Hiina aastane tarbimine.

Ületootmine on ajalooliselt rekordkõrgel tasemel juba kolmandat aastat järjest ning juba neljandat aastat järjest kukuvad USAs kokkuostuhinnad, vähenevad farmerite sissetulekud ja kuhjuvad võlad, vahendas Reuters. Ja tulevikuprognoos pole sugugi parem, nii et teraviljast mäed võivad jääda veel aastateks maastikku ilmestama.

Kümme aastat tagasi saatis põudadest tingitud suur viljadefitsiit kokkuostuhinnad lendu. Toona alustas Hiina kodumaiste tootjate toetamist ning alustas varude kogumist, et sarnase olukorraga tulevikus toime tulla. Mullu otsustas Hiina aga kogutud varu turul maha müüa, põhjustades sellega viljast niigi üleujutatud turu olukorra edasise halvenemise. Ka Venemaa on mulluse rekordsaagi järel oma varusid vähendamas.

Kansase osariigis on maisi kokkuostuhind praegu 2,9 dollarit buššel ja nisu kokkuostuhind 3,15 dollarit buššel. Buššel on mahuühik, mida vilja puhul kasutatakse USAs ka kaaluühikuna ning mis maisi puhul tähendab 25,4 kilogrammi ja nisu puhul 27,2 kilogrammi. Seega maksab Kansases tonn maisi 107,7 eurot ja tonn nisu 109,2 eurot. Eestis näiteks oli nisu mullune keskmine kokkuostuhind 137,4 eurot.

Samas on vilja tootmiskulud Reutersi teatel neli dollarit buššeli kohta ehk ligi 150 eurot tonni kohta.

USA laod mahutavad 24,3 miljardit buššelit, mullune saagiülejääk oli aga 25,9 miljardit. Praeguseks on USA põllumajandusministeerium andnud lube ajutistele ladudele kogumahuga 1,2 miljardit buššelit. Kansases näiteks on farmerid rentinud kasutusest väljas õhujõudude baaside maandusmisrajad ja parkimisplatsid, et vilja ladustada.

Ka sel aastal oodatakse rekordilist saaki. "Keegi ei kavatse järele anda," ütles Iowa farmer Karl Fox. "Mul on juba pangalt teatis, et ma peaksin makse tegema. Ma ei saa vähema rahaga leppida.