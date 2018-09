Odav kroon pakub investorile Rootsis palju võimalusi

Kuue aastaga on Stockholmi börsi suurettevõtete indeks OMX Stockholm 30 kasvatanud väärtust 35%.

Samal ajal aga on Rootsi kroon euro suhtes 20% odavnenud: 2012. aasta septembris sai ühe euro eest 8,5 Rootsi krooni, nüüd 10,5.

See pole küll ajalooliselt madalaim tase – 2009. aasta likviidsuskriisi ajal käis krooni kurss korra ka 11,7 juures –, aga on siiski palju aastaid 9 ja 9,5 vahel kõikunud krooni jaoks päris madal vahetuskurss.

Vaadates samal ajal USA ja teiste arenenud riikide turgude tootlust, on selge, et eurosid või dollareid paigutavale investorile on raha teenimiseks palju paremaid kohti kui Stockholm, kust teenitud tulust pool kaob aina nõrgemasse krooni vahetuskurssi.

