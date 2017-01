Suurbritannia tööstus kasvab viimase 2,5 aasta kiireimas tempos, sest odavnenud naelsterling on kõvasti eksporti turgutanud.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab Markit/CIPSi uuringule tuginedes, et ostujuhtide indeks kerkis detsembris 56,1 punktini. See on rohkem kui prognoositud ning märkimisväärselt parem tulemus kui novembrikuu 53,6 punkti. Olgu öeldud, et iga number ülevalpool 50 punkti taset näitab kasvu ning allpool kahanemist.

Viimase aastaga on Briti naela väärtus USA dollari suhtes kahanenud 17% ning euro suhtes 14%. See omakorda on suurendanud nõudlust Briti tehaste toodangu järele nii riigis endas kui ka välismaal.

See on esimene kord pärast 2014. aasta veebruari, mil ostujuhid nõudluse kasvust teada andsid ning kinnitasid, et tellimuste arv USAst, Euroopast, Hiinast ning ka Indiast on kasvanud.

„Suurbritannia tööstussektor alustab 2017. aastat tugevalt positsioonilt,“ tõdes IHS Markiti vanemökonomist Rob Dobson. Tema sõnul näitab uuring kvartalipõhist 1,5% kasvu. See on üllatuslik ning annab leevendust ELi referendumiga tekkinud ebakindlusele, lisas ta.

Majandusleht märgib, et Briti firma Weir kaalub osa tootmise välismaalt Suurbritanniasse toomist, et naela odavnemisest kasu saada. FTSE 250 indeksisse kuuluv firma toodab kaevandus-, gaasi- ning naftasektori ettevõtetele pumpasid ning ventiile.

Ettevõtte kinnitas majanduslehele, et odavnenud nael annab Suurbritannias toodetavale ning välismaale müüdavale toodangule konkurentsieelise. Samas tõdeti, et sisse toodava toormaterjali nagu metalli ja kautšuki hind on samuti tõusnud, mis osa võidust ära sööb.

Kuigi oktoobri kõrgtasemelt on inflatsioon veidi alanenud, on see jätkuvalt uuringu ajaloo ühel kõrgemal tasemel. Peamine hinnatõusu mootor on olnud naela kursi langus - just valuutakursside vahe tõi peamise põhjusena välja 75% uuringus osalenud ettevõtetest. Teised tõid välja ka kallinenud nafta ning terase.