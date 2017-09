OECD kritiseeris Euroopa riikide plaani netihiide maksustama hakata

Google Foto: David Goldman, AP/Scanpix

Kuigi veel sel nädalal hakkavad Euroopa riikide rahandusministrid just Eestis siin toimuva eesistumise ajal arutama tehnoloogiahiidude maksustamist, kritiseeris OECD maksupoliitika juht Pascal Saint-Amans ettepanekut. Tema arvates on see liialt ajutine lahendus.